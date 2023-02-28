МЧС сообщило о взломе серверов в связи с ложным объявлением воздушной тревоги в ряде регионов

Объявление воздушной тревоги в эфире телевидения и радиостанций, прозвучавшее в ряде российских регионов, стало следствием хакерской атаки, заявило МЧС 28 февраля.

"В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!" — известило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Ранее вещание ряда радиостанций и телеканалов прервалось и-за сообщений о якобы объявленной воздушной тревоге. Как уточнял "Подъём", сигналы тревоги появились в эфире в Ленинградской области и Подмосковье, а также в Свердловской и Белгородской областях и нескольких городах России.