ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 10:58

МЧС сообщило о взломе серверов в связи с ложным объявлением воздушной тревоги в ряде регионов

фото ЗакС политика МЧС сообщило о взломе серверов в связи с ложным объявлением воздушной тревоги в ряде регионов

Объявление воздушной тревоги в эфире телевидения и радиостанций, прозвучавшее в ряде российских регионов, стало следствием хакерской атаки, заявило МЧС 28 февраля. 

"В результате взлома серверов  радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности!" — известило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Ранее вещание ряда радиостанций и телеканалов прервалось и-за сообщений о якобы объявленной воздушной тревоге. Как уточнял "Подъём", сигналы тревоги появились в эфире в Ленинградской области и Подмосковье, а также в Свердловской и Белгородской областях и нескольких городах России.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама