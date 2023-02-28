Над Пулково закрыли воздушное пространство

Воздушное пространство над аэропортом Пулково закрыто в радиусе 200 километров, сообщил утром 28 февраля Telegram-канал 112. По информации Baza, в городе ввели план "Ковер" из-за неопознанного объекта в воздухе, в небо подняли истребители.

Сервис Flightradar показывает только два борта, стоящих в аэропорту Пулково. Онлайн-табло аэропорта сообщает о задержке вылета ряда рейсов. Речь идет о бортах направлением в Мурманск, Нижний Новгород, Минск и другие города.

Правительство Петербурга сообщило о задержке рейсов до 12:00. "Аэропорт и его службы работают в штатном режиме", — говорится в Telegram-канале Смольного.

UPD: Ограничения на полеты в Пулково сняты, сообщил Telegram-канал 112.