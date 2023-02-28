На территориальную программу ОМС в Петербурге в 2022 году потратили 124,8 млрд рублей

Заместитель директора Территориального фонда ОМС Петербурге Сергей Черных сообщил, что в 2022 году расходы на программу обязательного медицинского страхования потрачено 124,8 млрд рублей. Об этом он заявил на заседании правительства города 28 февраля.

Как следует из представленной Черных презентации, общая сумма расходов ТМОФС составила 137,5 млрд рублей. Территориальная программа выполнена на 98,1%, сказано в презентации.

Черных уточнил, что основная часть средств ушла на амбулаторную помощь - рост объема оказанной помощи составил 2,4% к показателю 2021 года. Больше всего вырос показатель скорой помощи - на 19,1%, рассказал чиновник.

По его словам, подушевой норматив в 2022 году составил 21,4 тысяч рублей. Тогда как средний показатель по России - 14,2 тысяч рублей, заявил Черных.

София Саттарова