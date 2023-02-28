В среду в Петербурге проверят систему оповещения

Комплексная проверка системы оповещения населения состоится в Петербурге в среду, 1 марта, сообщил 28 февраля городской комитет по информатизации и связи. Сирены взвоют за полтора часа до полудня.

Проверка продлится 10 минут между 10:35 и 10:45 утра. В это время заработают электромеханические сирены, уличные громкоговорители, а также средства оповещения организаций, сопряженных с городской системой. Помимо этого будут задействованы радиостанции и телеканалы.

Проверка начнется с оповещения граждан о ее проведении, после чего последует передача предупредительного сигнала "Внимание всем!" с запуском сирен и трансляцией сообщения через громкоговорители и другие средства оповещения. Завершится проверка передачей сигналов и информации по радио и телеканалам.

"Результаты комплексной проверки позволят в дальнейшем более эффективно определить основные направления развития системы централизованного оповещения населения Санкт-Петербурга", — указали в Смольном.