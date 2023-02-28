На капремонт в Петербурге в 2022 году потратили 14,32 млрд рублей

Председатель жилищного комитета Петербурга Олег Зотов на заседании правительства города сообщил о реализации капительного ремонта домов в 2022 году. Трансляция заседания шла на сайте администрации Петербурга.

Зотов сообщил, что на конец 2022 году завершено 2525 работ по капремонту. Их общая сумма составила 14,32 млрд рублей, рассказал чиновник.

По его словам, всего в прошлом году было заменено 1438 лифтов в 422 многоквартирных домах. В Петербурге отремонтировали 113 фасадов, в том числе в 27 домах - объектах культурного наследия, уточнил глава Жилкма. Также ведомство организовало капитальный ремонт крыш, инженерных сетей и другие работы, рассказал Зотов.

Общее исполнение строительно-монтажных работ составило 84%, заявил Зотов. Он уточнил, что этот показатель выше данных за 2021 год.

София Саттарова