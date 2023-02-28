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Новости 12:28

Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ковидом и гриппом

фото ЗакС политика Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ковидом и гриппом

Заболеваемость гриппом, ковидом и ОРВИ в России снизилась за последнюю неделю относительно предыдущей, сообщил Роспотребнадзор 28 февраля.

За восьмую неделю 2023 года специалисты насчитали на 27 % случаев заражения гриппом и ОРВИ, чем до этого. В абсолютных цифрах зарегистрировано 756 тысяч случаев.

"В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа — на них приходится почти 58 % положительных находок. У заболевших гриппом в 86 % случаев выявляются вирусы гриппа B", — уточнили в санитарной службе.

В течение недели специалисты зафиксировали 84 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Это на 11,6 % меньше результатов предыдущей недели.


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