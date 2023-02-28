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Муниципал 12:42

Мундеп МО "Гражданка" добивается от прокуратуры защиты чести коллеги

фото ЗакС политика Мундеп МО "Гражданка" добивается от прокуратуры защиты чести коллеги

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов добивается от прокуратуры Петербурга проведения проверки из-за комментариев в группе муниципалитета. В декабре на муниципальной страничке "ВКонтакте" появился пост, под которым начали появляться оскорбительные высказывания в адрес депутата Ирины Майоровой. В прокуратуре Калининского района состава правонарушения не нашли.

Публикация, вызвавшая бурное обсуждение, появилась в группе "Муниципальная Гражданка" 20 декабря. В нем говорилось, что мундеп Ирина Майорова  предложила сократить бюджетные траты на празднование Дня защитника Отечества, 8 марта и Дня пожилого человека. Сэкономленные деньги она предложила потратить на издание книги о жизни округа в годы Великой Отечественной Войны и разработку нового сайта муниципального образования.

В скором времени под постом стали появляться критические замечания в адрес Майоровой. В частности, один из пользователей усомнился в психическом здоровье мундепа.

В конце декабря группа депутатов совета посчитала, что обсуждение спровоцировали администраторы страницы, использовав "прием саркастического высказывания". Кроме того, позиция Майоровой о тратах на праздники, по мнению мундепов, была опубликована не полностью. Они обратились в прокуратуру Калининского района с требованием применить меры прокурорского реагирования в отношении сотрудников МО, которые никак не воспрепятствовали оскорблениям. Прокуратура признаков оскорбления не нашла, так же как и авторов спорных высказываний. 

Теперь Сафонов, неудовлетворенный ответом районного ведомства, хочет получить объяснения от главы городской прокуратуры Виктора Мельника. Письмо было направлено 28 февраля.

- Нужна позиция прокурора города, потому что изначально было предложение пустить часть денег на издание книги, если это прокуратура считает признаком психиатрического заболевания - пусть прокурор города скажет это публично, публикует в средствах массовой информации, - сказал Сафонов в беседе с ЗАКС.Ру.

Мундеп допускает, что в критических комментариях также могут быть признаки уголовного преступления. Корреспондент ЗАКС.Ру убедился, что спорные комментарии на момент подготовки материала по-прежнему доступны под публикацией. 

Константин Леньков


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Майорова Ирина Борисовна
Сафонов Вадим Константинович
Упоминаемые персоны
Майорова Ирина Борисовна 
Сафонов Вадим Константинович 




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