Мундеп МО "Гражданка" добивается от прокуратуры защиты чести коллеги

Депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов добивается от прокуратуры Петербурга проведения проверки из-за комментариев в группе муниципалитета. В декабре на муниципальной страничке "ВКонтакте" появился пост, под которым начали появляться оскорбительные высказывания в адрес депутата Ирины Майоровой. В прокуратуре Калининского района состава правонарушения не нашли.

Публикация, вызвавшая бурное обсуждение, появилась в группе "Муниципальная Гражданка" 20 декабря. В нем говорилось, что мундеп Ирина Майорова предложила сократить бюджетные траты на празднование Дня защитника Отечества, 8 марта и Дня пожилого человека. Сэкономленные деньги она предложила потратить на издание книги о жизни округа в годы Великой Отечественной Войны и разработку нового сайта муниципального образования.

В скором времени под постом стали появляться критические замечания в адрес Майоровой. В частности, один из пользователей усомнился в психическом здоровье мундепа.

В конце декабря группа депутатов совета посчитала, что обсуждение спровоцировали администраторы страницы, использовав "прием саркастического высказывания". Кроме того, позиция Майоровой о тратах на праздники, по мнению мундепов, была опубликована не полностью. Они обратились в прокуратуру Калининского района с требованием применить меры прокурорского реагирования в отношении сотрудников МО, которые никак не воспрепятствовали оскорблениям. Прокуратура признаков оскорбления не нашла, так же как и авторов спорных высказываний.

Теперь Сафонов, неудовлетворенный ответом районного ведомства, хочет получить объяснения от главы городской прокуратуры Виктора Мельника. Письмо было направлено 28 февраля.

- Нужна позиция прокурора города, потому что изначально было предложение пустить часть денег на издание книги, если это прокуратура считает признаком психиатрического заболевания - пусть прокурор города скажет это публично, публикует в средствах массовой информации, - сказал Сафонов в беседе с ЗАКС.Ру.

Мундеп допускает, что в критических комментариях также могут быть признаки уголовного преступления. Корреспондент ЗАКС.Ру убедился, что спорные комментарии на момент подготовки материала по-прежнему доступны под публикацией.

Константин Леньков