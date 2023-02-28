Московский мировой судья оштрафовал владельца "Википедии" на два миллиона рублей

Мировой судья участка № 422 в Таганском районе Москвы оштрафовал на два миллиона рублей фонд Wikimedia, которому принадлежит интернет-энциклопедия "Википедия", сообщило 28 февраля ТАСС. Причиной этого послужил отказ администрации сайта удалить ряд материалов, касающихся российской армии и проводимой ей спецоперации.

"Суд постановил признать виновной Wikimedia Foundation по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации) и назначить наказание в виде штрафа в размере двух миллионов рублей", — транслирует информагентство слова судьи.

Иск против Wikimedia касался неудаления статей о двух мотострелковых и одной ракетной бригаде, а также о ходе действий под Мариуполем, Харьковом и Лисичанском. Роскомнадзор, потребовавший удалить статьи, указывал, что в них содержится информация, противоречащая официальной позиции российской власти.

Представитель Wikimedia Александр Ганзер настаивал на прекращении разбирательства. По его словам, статьи были написаны по открытым источникам и с использованием сведений международных организаций, включая итоги заседаний Генассамблеи ООН.

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