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Новости 13:58

Песков назвал цели СВО приоритетом для России

фото ЗакС политика Песков назвал цели СВО приоритетом для России

Выполнение целей специальной военной операции Москва расценивает в качестве приоритета для России, заявил журналистам 28 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом он допустил возможность достижения задач за столом переговоров с украинской стороной.

"В данном случае главным является достижение наших целей, нашим безусловным приоритетом", — цитирует Пескова "Интерфакс".

Представитель Кремля отметил, что переговоры возможны "при благоприятном положении дел и при соответствующем отношении украинского режима". При  этом он отметил существование "определенных реалий, которые уже стали внутрироссийскими". Он уточнил, что имеет в виду новые территории, присоединенные к России осенью 2022 года, а также положения Конституции, "которую нельзя не учитывать никому, которой российская сторона не сможет поступиться никогда".


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