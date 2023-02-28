Цивилев: В Петербурге могут запретить езду на электросамокатах во время массовых мероприятий

Начиная с 1 марта власти Петербурга смогут ограничивать движение средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая электросамокаты и моноколеса, в период проведения городских мероприятий с ограничением движения транспорта, известила пресс-служба депутата Заксобрания Алексея Цивилева.

Решения о прекращении или ограничении движения транспорта во время массовых мероприятий принимает городской комитет по транспорту по согласованию с Управлением ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. В связи с тем, что с 1 марта электросамокаты, в соответствиями с поправками к ПДД, получат статус транспортных средств для индивидуального передвижения, комтранс получит право ограничивать их использование, пришел к выводу депутат.

Цивилев уточнил, что аналогичные ограничения действуют и в отношении гужевого транспорта. "Теперь это коснется и современных транспортных средств. Ограничить их использование во время публичных мероприятий мы предлагали и ранее", — объявил депутат и резюмировал, что "теперь механизм для этого есть".