Вишневский предложил переименовать улицу Радищева в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением вернуть улице Радищева историческое название - Преображенская, сообщили в пресс-службе петербургского "Яблока".

"С 1723 лейб-гвардии Преображенский полк дислоцировался в Санкт-Петербурге, и в начале ХIХ века был построен комплекс казарм и полковых сооружений (госпиталь, офицерский дом, манеж и другие здания) в квартале между улицами Кирочной, Преображенской, Парадной и Виленским переулком", - говорится в обращении.

Вишневский напомнил, что улица называлась Преображенской до 1935 года и что имя Александра Радищева и так носят переулок в Центральном районе и улица в Пушкине.

Улица Радищева в центре Петербурга проходит от улицы Жуковского до Кирочной параллельно улице Восстания. До 1858 года она называлась Госпитальной улицей, затем - Преображенской в честь стоявшего здесь Преображенского лейб-гвардейского полка.