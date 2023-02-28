ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:46

Вишневский предложил переименовать улицу Радищева в Петербурге

фото ЗакС политика Вишневский предложил переименовать улицу Радищева в Петербурге

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский обратился к вице-губернатору Борису Пиотровскому с предложением вернуть улице Радищева историческое название - Преображенская, сообщили в пресс-службе петербургского "Яблока". 

"С 1723 лейб-гвардии Преображенский полк дислоцировался в Санкт-Петербурге, и в начале ХIХ века был построен комплекс казарм и полковых сооружений (госпиталь, офицерский дом, манеж и другие здания) в квартале между улицами Кирочной, Преображенской, Парадной и Виленским переулком", - говорится в обращении.

Вишневский напомнил, что улица называлась Преображенской до 1935 года и что имя Александра Радищева и так носят переулок в Центральном районе и улица в Пушкине. 

Улица Радищева в центре Петербурга проходит от улицы Жуковского до Кирочной параллельно улице Восстания. До 1858 года она называлась Госпитальной улицей, затем - Преображенской в честь стоявшего здесь Преображенского лейб-гвардейского полка.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама