Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за плохого содержания петербургских мемориалов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился со сведениями о разрушающихся или некачественно содержащихся мемориалах в Петербурге, связанных с Великой Отечественной войной, и поручил подчиненным в регионе возбудить уголовное дело.

Как сообщает информационный центр СК, к памятнику на месте захоронения летчика Василия Бухтеева невозможно пройти из-за препятствия в виде огороженной автостоянки.

Известно ведомству также о неудовлетворительном состоянии мемориала защитникам полуострова Ханко на улице Пестеля. Плохо следят, согласно жалобам в соцсетях, еще по меньшей мере за четырьмя объектами, посвященными событиям ВОВ. Среди них, в частности, упоминается "Планета памяти" на Невском проспекте и "Белые журавли" в Брестском парке.

Помимо открытия дела Бастрыкин ждет от коллег доклада о ситуации с памятниками.