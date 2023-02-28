Напавшего на полицейского петербуржца отправили в колонию строгого режима

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к двум годам строгого режима Егора Кормщикова, которого обвинили в оскорблении сотрудника правопорядка (ст. 319 УК) и нападении на него (ч. 1 ст. 318 УК). Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Инцидент случился в конце декабря, когда Кормщиков в середине дня был замечен в грубом нарушении общественного порядка на проспекте Косыгина. На место событий подоспели полицейские, с которыми у дебошира завязался конфликт. В ходе ссоры подсудимый публично оскорбил инспектора ППС и нанес ему удар ногой.

Приговор пока не вступил в силу.