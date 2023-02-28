Администрация Петроградского района заказала концерт к 8 марта за 599 тысяч рублей

Администрация Петроградского района Петербурга опубликовала закупку на проведение концерта в честь Международного женского дня, следует из данных сайта автоматизированной информационной системы госзаказа города "Электронный магазин". За мероприятие ведомство готово заплатить 599,9 тысяч рублей.

Как следует из проекта контракта, праздник должен пройти 7 марта в киноконцертном зале районной администрации, продолжительность - 1 час 15 минут. За это время на концерте должны выступить государственный ансамбль танца "Барыня", заслуженный артист России Иван Беседин, актер музыкального театра Иван Ожогин, финалист телепроекта "Живой звук" Денис Яковлев, артист мюзиклов Георгий Новицкий, вокальная группа "Feel’армония", дуэт баянистов и детские самодеятельные коллективы, сказано в документе.

Вести мероприятие должен Анатолий Габай, написано в проекте контракта. Габай периодически работает на официальных мероприятиях органов власти, следует из информации на его странице в соцсети "ВКонтакте".Также он трудится заместителем директора по культурно-просветительской работе в центре искусств Приморского района "Эдельвейс".

Помимо самого проведения самого концерта исполнитель контракта обязан позаботиться и о создании пригласительных на него - 550 штук, следует из проекта контракта. Также следует оформить зал баннерами и поставить фотобудку, сказано в документе.

София Саттарова