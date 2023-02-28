"Мразь на нашей земле": Путин призвал ФСБ активнее бороться с пытающимися расколоть общество

На расширенном заседании коллегии ФСБ президент Владимир Путин заявил, что в последнее время наблюдается непрекращающийся рост попыток вовлечь молодежь в экстремистскую и террористическую деятельность, в том числе через социальные сети. Вместе с тем, по его данным, от года к году растет и число преступлений экстремистской направленности. В связи с этим Путин призвал тайную полицию усилить работу по борьбе с теми, кто нацелен на раскол российского общества и пропагандирует "сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию".

"Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные - попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - приводит слова главы государства "Интерфакс".

Отдельно президент остановился на необходимости укреплять и развивать органы государственной безопасности на территории четырех присоединенных минувшей осенью к РФ регионов.