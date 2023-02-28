В Петербурге возбудили дело из-за травмирования подростка организаторами квеста

Петербургские силовики возбудили уголовное дело по факту повреждений, которые получил 17-летний подросток во время прохождения квеста в Адмиралтейском районе. Региональное управление СК считает, что в помещении имело место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК).

Сейчас юноша, пострадавший 25 февраля, проходит амбулаторное лечение. По некоторым данным, у него диагностировали закрытый перелом руки.

Ранее региональные СМИ писали, что несовершеннолетних участников квеста в здании на улице Циолковского били электрошокером и ремнем, что входило в правила игры. Для прекращения этих действий будто бы нужно было подать заранее оговоренный сигнал.