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В Петербурге возбудили дело из-за травмирования подростка организаторами квеста

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили дело из-за травмирования подростка организаторами квеста

Петербургские силовики возбудили уголовное дело по факту повреждений, которые получил 17-летний подросток во время прохождения квеста в Адмиралтейском районе. Региональное управление СК считает, что в помещении имело место оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст. 238 УК).

Сейчас юноша, пострадавший 25 февраля, проходит амбулаторное лечение. По некоторым данным, у него диагностировали закрытый перелом руки.

Ранее региональные СМИ писали, что несовершеннолетних участников квеста в здании на улице Циолковского били электрошокером и ремнем, что входило в правила игры. Для прекращения этих действий будто бы нужно было подать заранее оговоренный сигнал.


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