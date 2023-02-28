Агапитову смутило "настороженно-враждебное поведение" руководства Мариинской больницы

Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова посетила Мариинскую больницу, на работу которой ей до того не поступало никаких жалоб. По ее оценке, в больнице, как и во всей медицинской системе города, плохо налажена система взаимодействия с социальными учреждениями. В результате инвалиды и бездомные регулярно не могут получить так называемой низкопороговой социальной помощи и порой даже не имеют возможности узнать, куда им обратиться.

"Если уж изначально Мариинская больница предназначалась для бедных, нужно как-то поддерживать эту историческую миссию", - высказалась чиновница на своем сайте по итогам поездки.

Вместе с тем Агапитовой бросилось в глаза "странное настороженно-враждебное поведение" главного врача. По наблюдениям правозащитницы, он не был рад инспекции и неохотно шел на контакт.

Опрошенные омбудсменом пациенты в основном хвалят персонал, отмечая его внимательность и заботу. Примечательно, что специальный отдел по приему обращений при больнице принимает в том числе и жалобы, которые в случае необходимости доходят до руководства. За прошлый год отдел принял почти полторы тысячи заявлений.

фото: ombudsmanspb.ru