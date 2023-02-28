Экс-сотрудник Северо-Западной таможни получил условный срок по коррупционному делу

Прокуратура Выборга добилась привлечения к уголовной ответственности 35-летнего бывшего сотрудника Северо-Западной таможни, о чем говорится на сайте ведомства.

Бывшего госслужащего из Петербурга признали виновным в посредничестве во взяточничестве (п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК) и приговорили к трем годам условного срока и испытательному сроку длиной два года. С подсудимого также взыскали 300 тысяч рублей.

Следствие и суд установили, что в 2021 году петербуржец передал другому посреднику 4200 долларов. Коррупционные деньги передавались от коммерческой организации и предназначались для коллег подсудимого по Северо-Западной таможне. Фигурант полностью признал вину и заключил сделку со следствием.