ЗакС принял за основу запрет кальянов на кухнях коммуналок и общежитий

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 1 марта в первом чтении поддержали законопроект о запрете кальянов в общежитиях и общих помещениях коммунальных квартир, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Запрет может распространиться и на потребление в указанных местах никотиносодержащей продукции, а не только курение табака.

Единоросс Всеволод Беликов рассказал, что выписывать протоколы за такое нарушение в дальнейшем сможет практически любой сотрудник районной администрации. Уточнить, сколько человек за последние годы нарушили городской запрет на курение в общественных местах, парламентарий не смог.

"Яблочник" Борис Вишневский с трибуны заявил, что считает законопроект одним из тех, по которым затруднительно привлечь правонарушителей. К таким инициативам он относит также, например, штрафы за выгул собак без намордника или за шум в ночное время.

Сейчас городским законом наказывается лишь курение табака в отдельных общественных местах. Законопроектом предлагается уточнить перечень запретов, включив в него потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов. Наказание при этом менять не планируют. Нарушителям может грозить штраф от 500 до 1500 рублей.

Константин Леньков