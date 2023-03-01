Telegram и WhatsApp попали в число "запретных" для российских организаций мессенджеров

Роскомнадзор опубликовал 1 марта перечень зарубежных мессенджеров, использование которых становится с этого дня запретным для ряда российских организаций. Это связано со вступившими в силу поправками к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

"Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров", — уточнили в РКН.

Речь идет, в частности, о предоставлении госуслуг и о переводах денежных средств с использованием зарубежных приложений.

По состоянию на 1 марта под запретом оказались такие приложения, как Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", — добавили в РКН.

Фото: pixabay