Градсовет Ленобласти одобрил застройку квартала в Янино-1

Градостроительный совет Ленинградской области одобрил с замечаниями концепцию застройки жилого квартала в Янино-1, проинформировала 1 марта пресс-служба региональной администрации.

Застройка северо-западной части Янино-1 была предусмотрена Генпланом еще год назад, заявил курирующий строительство и ЖКХ вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский. Он уточнил, что в ходе рассмотрения концепции застройщик получил рекомендации развернуть детские сады и школы в сторону озелененного бульвара.

"Основной посыл, который мы сегодня донесли до застройщиков, заключается в том, что новое строительство на территории городского поселка невозможно без развития улично-дорожной сети и реализации социальных проектов", — добавил Барановский.

Проект предусматривает строительство 231 тысячи квадратных метров жилья, а также школы и двух детских садов. Предположительно, здесь смогут поселиться около семи тысяч человек.

Фото: lenobl.ru