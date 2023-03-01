Прокуратура организовала проверку из-за падения наледи на ребенка в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района организовала проверку из-за падения наледи на ребенка, сообщила пресс-служба ведомства 1 марта. Сам инцидент произошел в городе накануне во дворе одного из домов по проспекту Ленина.

"Предварительно установлено, что 28 февраля 2023 года с крыши одного из жилых домов по пр. Ленина в г. Кронштадте наледь упала на козырек и, отскочив, попала в ребенка", — говорится в сообщении прокуратуры. В ходе проверки планируется дать оценку соблюдению законодательства в сфере ЖКХ, в том числе действиям ответственных сотрудников управляющей компании.

Факт падения наледи подтвердили в администрации Кронштадтского района. Там уточнили, что речь идет о 10-летнем мальчике, который стоял перед домофоном, когда сверху на козырек упала льдина. Отскочив, ее кусочек ударился в голову ребенка, в результате чего образовалась шишка.

"Мальчик 10 лет в Кронштадте действительно получил небольшой ушиб мягких тканей в результате падения осколка льдинки. Его здоровью ничего не угрожает!" — заявили чиновники в официальной группе районной администрации во "ВКонтакте".

Родители отвезли ребенка на медобследование, где ему обработали место ушиба. При этом, по заявлению чиновников, семья якобы не имеет претензий по факту произошедшего.

"При обследовании дворовой территории и кровли после инцидента установлено, что на кровле на карнизном свесе имеется небольшое количество снега, наледи и сосулек — нет. Места возможного падения были ограждены", — отметили в районной администрации.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербург"