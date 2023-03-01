УФАС Петербурга в 2022 году возбудило 87 дел по защите конкуренции и рекламе

Заместитель руководителя управления ФАС по Петербургу Марина Никитина сообщила, что в 2022 году ведомство возбудило 65 дел в рамках нарушения закона о рекламе. Об этом она заявила на пресс-конференции ТАСС 1 марта.

Всего за год выдано 57 предписаний и принято 62 решения по делам о нарушении закона о рекламе, в том числе по возбужденным в 2021 году, рассказала Никитина. Она добавила, что также управление в 2022 году получило около 1000 заявлений о недобросовестной конкуренции.

По этим статьям УФАС возбудило 22 дела, рассказала Никитина. В итоге выдано 7 предписаний и принято 15 решений, уточнила замруководителя ведомства.

Заместитель начальника отдела антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов и рекламы Полина Величко на пресс-конференции рассказала о наиболее интересных, по ее словам, делах. В частности, Величко сообщила, что "Детский мир" и "Ле'Муррр" включали людей в рассылку рекламы не получив на это надлежащего согласия.

Предупреждение получила строительная компания "Балтийская жемчужина": организация на своем сайте и в договоре указывала одну площадь помещения, а при сдаче предоставляла квартиры больше - клиентам приходилось доплачивать крупные суммы, рассказала Величко. Компания не согласилась с предупреждением и подала иски в суд, но в трех инстанциях УФАС отстояло свою позицию, сообщила чиновница.

София Саттарова