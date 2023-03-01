Минобрнауки назначило проверку РУДН из-за вывешенных в вузе украинских флагов

Минобрнауки назначило проверку в Российском университете дружбы народов (РУДН) в связи с сообщениями о вывешенных в здании вуза флагах Украины, сообщило 1 марта ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Константина Могилевского.

"По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны", — приводит информагентство слова чиновника.

Могилевский также заявил, что считает недопустимым вывешивание в вузе флагов государства, "во главе которого — неонацистский режим". При этом студентов из Украины, обучающихся в российских вузах, следует поддерживать, заявил он.

В свою очередь, проректор университета Сергей Базавлук заявил о том, что "отчасти понимает" людей, организовавших информационную волну из-за украинских флагов. При этом он напомнил о миссии вуза, которая заключается в объединении людей разных национальностей.

Накануне Студенческий совет РУДН распространил заявление о том, что украинские флаги появились в вузе в рамках традиционной выставки землячеств.