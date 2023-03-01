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Новости 15:19

Коррупционное дело бывшего инспектора по вопросам миграции передали в петербургский суд

фото ЗакС политика Коррупционное дело бывшего инспектора по вопросам миграции передали в петербургский суд

Прокуратура Петроградского района направила в суд материалы экономического дела, возбужденного против бывшего старшего инспектора отдела по вопросам миграции УМВД России по Петроградскому району. Как сообщается на сайте ведомства, бывшего силовика обвиняют в получении взятки за незаконное бездействие (ч. 3 ст. 290 УК).

По версии следствия, обвиняемый нашел в работе одного из бизнесменов нарушения законодательства о трудовой миграции и решил воспользоваться этим для личного обогащения. Для непривлечения предпринимателя к ответственности по "миграционной" статьее 18.15 КоАП бывший силовик дважды в течение прошлого года потребовал от него деньги в размере 145 тысяч рублей. При получении взятки его поймали с поличным.

Фигуранту грозит до восьми лет заключения.


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