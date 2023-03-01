ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:49

На Дворцовой площади задержали пикетчика с пацифистским плакатом

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербурские правоохранители прервали одиночный пикет активиста Алексея Дмитриева, который встал посреди Дворцовой площади с плакатом. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу задержанного пикетчика. Плакат представлял собой белый лист бумаги с популярным пацифистским слоганом. 

В отдел полиции помогать задержанному отправился адвокат Игорь Скачко.

По всей видимости, на активиста составят протокол по статье 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости1 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама