На Дворцовой площади задержали пикетчика с пацифистским плакатом

Петербурские правоохранители прервали одиночный пикет активиста Алексея Дмитриева, который встал посреди Дворцовой площади с плакатом. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу задержанного пикетчика. Плакат представлял собой белый лист бумаги с популярным пацифистским слоганом.

В отдел полиции помогать задержанному отправился адвокат Игорь Скачко.

По всей видимости, на активиста составят протокол по статье 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ).

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов