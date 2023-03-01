В дни двух матчей "Зенита" в Петербурге перекроют движение

В Петербурге введут ограничения дорожного движения по случаю проведения футбольным клубом "Зенит" двух домашних матчей, передает пресс-служба Смольного. В Российской премьер-лиге команда сыграет 4 марта с "Пари Нижний Новгород", а 12 марта — с "Химками". Перекрытия коснутся улиц Приморского района.

В течение всех двух дней (с часу ночи и до полуночи) движение транспорта запретят по улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, по набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге, по Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улицы к Южной дороге, по Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее и по Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.

Ближе ко времени матчей будут действовать дополнительные ограничения. С 13:30 до 21:30 часов 4 марта и с 11:00 до 18:00 часов 12 марта транспорт не сможет проследовать по Рюхиной улице от проезда вдоль д. 1 по Кемской улице до Морского проспекта, по набережной Мартынова от Рюхиной улицы до набережной Гребного канала, по Теннисной аллее в направлении от Южной дороги и по Велосипедной аллее в направлении от Северной дороги.

Наконец, в промежутках 4 марта с 13:30 до 20:30 часов и 12 марта с 11:00 до 18:00 часов перекроют отрезок Яхтенной улицы от улицы Савушкина до Яхтенного моста и отрезок Приморского проспекта от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

"Зенит" после семнадцати туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ и держит шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя — "Спартака".