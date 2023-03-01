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Новости 18:46

В Петербурге стало вдвое больше случаев незаконной рассылки рекламы абонентам

фото ЗакС политика В Петербурге стало вдвое больше случаев незаконной рассылки рекламы абонентам

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы констатировало значительный рост числа нарушений федерального законодательства о рекламе. Чаще всего жалобы касаются распространения рекламы по средствам связи без согласия абонента, о чем рассказала журналистам замглавы УФАС Марина Никитина.

"Данное нарушение составляет 78% от общего количества дел, рассмотренных управлением за год. В 2021 году этот процент составлял 55%. Нарушения нарастают", - приводит ее статистику "Интерфакс".

Если в 2021 году антимонопольных дел подобного рода возбудили 45, то по итогам следующего года их стало уже 65, что привело к 62 решениям и 57 предписаниям. Всего в 2022 году городские антимонопольщики приняли более 600 жалоб на нарушение закона "О рекламе".


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