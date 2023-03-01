Впервые с начала года в России зафиксировали недельную дефляцию

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 21 по 27 февраля. Товары и услуги всех типов подешевели за отчетный период на 0,02% (неделю назад отмечался рост цен на уровне 0,06%). С начала января инфляция замедлилась до 1,28%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали лук (+3,43%), бананы (+2,68%), помидоры (+2,42%), свекла (+1,3%), морковь (+1,16%) и куриные яйца (+0,69%). Наоборот, ощутимее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-7,57%), гречка (-0,99%), вермишель (-0,56%), курица (-0,51%), пшеничная мука (-0,45%) и картофель (-0,44%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали зубная паста (+0,49%), детские джинсы (+0,28%), спички (+0,27%), шампунь (+0,23%), мужские носки (+0,19%) и сигареты (+0,11%).

Минэкономразвития 1 марта сообщило, что инфляция в годовом выражении составила 11,01%, а продовольственная — 9,62%.