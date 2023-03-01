В Гавани загорелось производственное здание

На Васильевском острове тушат пожар в трехэтажном здании по адресу 27-я линия, 6, корпус 1, литера З. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, в здании площадью 75х100 метров горит обстановка на площади 100 кв. метров.

К спасательным работам привлечены двадцать специалистов и четыре пожарных машины.

В ходе ликвидации возгорания его ранг подняли до 1-БИС. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Примечательно, что ближайшая специализированная пожарная часть (СПСЧ №9) располагается на той же линии, в двухстах метрах от места происшествия, фотографии размещены в паблике "ВКонтакте" под названием "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

UPD 20:25 Ранг пожара понизили до первого в связи с локализацией

фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб