РКН заблокировал подкасты Невзорова* и Каца**

В России заблокировали три ссылки на платформе подкастов Podtail, на что обратил внимание проект "Роскомсвобода"***. Примечательно, что все они имеют отношение к физлицам и юрлицам, признанным иноагентами в России. Ограничение доступа к аудиоконтенту осуществил некий "неуказанный орган", внесший все три адреса в реестр запрещенной информации.

Речь идет о подкасте публициста Александра Невзорова*, который преимущественно рассказывает об украинских событиях, и о материале блогера Максима Каца**, в котором анализируются предположения о состоянии здоровья российского президента. Наконец, третьей заблокированной за последнее время ссылкой на Podtail стал выпуск одного из общественно-политических обозрений на "Радио Свобода"****.

Блокировка реализована способом, при котором у пользователей интернета могут возникнуть проблемы с доступом ко всему сайту Podtail.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Максима Каца в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Роскомсвободу" в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов