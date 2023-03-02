Уральские трезвенники предложили Медведеву установить для себя сухой закон

Общественное движение "Трезвый УрФО" обратилось к заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву с предложением ввести для самого себя сухой закон, сообщило екатеринбургское онлайн-издание It's My City. Отказ от алкоголя благотворно скажется не только непосредственно на личности бывшего президента, но также и на его окружении и всей стране, высказался лидер движения трезвенников Андрей Тумашов.

"Предлагаю вам, дорогой Дмитрий Анатольевич, ввести так называемый сухой закон для себя. Это будет очень полезно и выгодно вам лично, вашему окружению и даже стране. Трезвость — сильный выбор", — предложил Медведеву Тумашов.

Активист также выразил мысль, что "страна, как никогда, нуждается в трезвых и трезвомыслящих руководителях".

Само обращение оказалось приурочено к визиту Медведева в Свердловскую область 2 марта. Как уточняет It's My City, в январе движение "Трезвый УрФО" обращалось к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести на Урале сухой закон.