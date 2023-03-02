Смольный рассчитывает открыть в сентябре 100 дополнительных первых классов

В сентябре 2023 года в школах Петербурга планируется открыть 2 300 первых классов, сообщили зампред комитета по образованию Татьяна Васильева и начальник отдела общего образования Анна Грубская. Это на 100 классов больше, чем сейчас, уточнила пресс-служба губернатора.

Подать заявление о приеме ребенка в первый класс школы на территории района проживания семьи можно будет с 1 апреля по 30 июня. Прием заявлений в школы, расположенные в других районах, продлится с 6 июля по 5 сентября. При этом школы начнут обрабатывать заявления о зачислении первоклашек только с 18 мая, пересказали слова чиновниц в Смольном. Родителям, желающим определить своих детей в определенные школы, следует подать заявления до этой даты.

Подать заявления можно через единый или региональный порталы Госуслуг, а также в МФЦ, по почте или же явившись в школу по ее графику приема.

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