Башкирские депутаты предложили запретить рекламу услуг по уклонению от призыва

На рассмотрение Государственной думы 2 марта поступил законопроект с предложением запретить рекламу услуг по уклонению от воинской обязанности. Документ исходит от Госсобрания — Курултая Башкирии, он доступен для ознакомления в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке авторы проекта сослались на статью 59 Конституции РФ, согласно которой защита страны признается долгом и обязанностью гражданина. При этом башкирские парламентарии напомнили об уголовной ответственности от прохождения военной или альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ) и об административной ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету и уклонение от медкомиссии.

"Между тем в настоящее время информационное пространство наполнено агрессивной рекламой услуг коммерческих структур по уклонению от исполнения воинской обязанности, что провоцирует отдельных граждан на совершение деяний, наказуемых в уголовном и административном порядке", — заострили внимание на ситуации депутаты.

С целью положить конец происходящему авторы предложили внести поправки в закон "О рекламе", которые бы установили запрет на распространение предложений услуг по уклонению от службы.