В Кремле сообщили, что Путин проведет заседание Совбеза в пятницу

Заседание Совета безопасности с участием президента Владимира Путина состоится в пятницу, 3 марта, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет, таких планов не было. У президента в графике на завтра стоит проведение Совбеза, оперативного совещания с постоянными членами [СБ]"", — транслирует слова Пескова ТАСС. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о том, планируется ли заседание Совбеза 2 марта.

Перед этим в Telegram-каналах появились сообщения о том, что президент проведет в четверг экстренное заседание Совбеза. Соответствующую информацию, в частности, подтвердил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

В четверг в СМИ появились сообщения о якобы проникновении группы украинских диверсантов на территорию Брянской области. Согласно распространенному позже заявлению ФСБ, в Климовском районе развернулась операция "по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов".

Комментируя ситуацию, Песков поведал, что президент "получает постоянные доклады, регулярные по линии силовых ведомств", в том числе от глав ФСБ, Минобороны и Росгвардии.