В Петербурге открыли мемориальную доску в честь Бориса Стругацкого

Днем 2 марта в Московском районе Петербурга состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски на доме, где жил писатель, сценарист и переводчик Борис Стругацкий, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Деятель жил в доме на улице Победы с 1964 по 2012 годы. Неподалеку находится площадь, названная в честь братьев Стругацких.

В церемонии приняли участие депутат Законодательного собрания Петербурга, друг и ученик писателя Борис Вишневский, соучредитель премии Аркадия и Бориса Стругацких Сергей Арно, а также заместитель главы администрации Московского района Александр Жемякин, который, по его словам, с детства зачитывался Стругацкими.

— Сегодня творчество Стругацких актуально как никогда. Их книги издаются и переиздаются. Меня очень радует, что у молодых людей творчество братьев Стругацких вызывает огромный интерес, — сказал Вишневский.

Вишневский также поблагодарил бывшего губернатора Георгия Полтавченко и других причастных к увековечиванию памяти фантаста в Петербурге.







Решение об установке доски было принято губернатором Александром Бегловым в мае 2020 года. Чтобы увековечить память писателя, пришлось пройти множество бюрократических процедур. В частности, чиновникам из Смольного потребовалась справка, подтверждающая писательский статус Стругацкого. Сейчас копия документа из Союза писателей хранится в кабинете Вишневского в Мариинском дворце.

Константин Леньков