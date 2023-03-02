На севере Кудрово построят детский сад

В северной части Кудрово не позднее весны следующего года должен открыться новый детский сад. Как сообщает пресс-служба правительства Ленобласти, разрешение на его строительство выдал региональный Госстройнадзор.

Садик, рассчитанный на 110 воспитанников, расположится на проспекте Строителей. Работы проведут по региональной программе "Соцобъекты в обмен налоги". Подрядчиком стала компания "Евроинвест Кудрово".

Учреждение поделят на пять групп, включая ясельную. У детей будут помещения для занятия спортом и музыкой, столовая и кабинет врача. Во дворе будущего садика появятся площадки с игровым оборудованием.