В Красногвардейском районе разрешили строить архивный комплекс за 1,8 млрд рублей

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешение на возведение архивного комплекса для городских Центрального государственного исторического архива и Центрального государственного архива литературы и искусства, о чем пишет "Деловой Петербург".

Объект расположится возле Ладожского вокзала и займет земельный участок свыше 12 тысяч кв. метров. Разрешение действует до мая 2025 года. Проектные работы провело ООО "Научнотехнический центр "Северо-Запад Проект".

За государственный контракт на строительство с начальной стоимостью более 1,8 млрд рублей боролись два подрядчика, победителем оказалось ООО "Суар-Групп". Построить архивное здание компания должна будет не позднее сентября следующего года. В декабре на месте будущего учреждения установили закладной камень.