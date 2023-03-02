Миронов осудил введенные для медучреждений ограничения по лизингу оборудования

Лидер справедливороссов Сергей Миронов раскритиковал новейшую практику Минздрава, который ввел для медучреждений ограничения по лизингу. Согласно новейшим правилам, поликлиники и больницы должны перечислять из средств ОМС не более 1 млн рублей ежегодно в качестве арендной платы за оборудование. Превышение этой суммы будет означать нецелевые расходы и наказываться штрафом. Введенная мера, по мнению депутата, бьет прежде всего по гражданам и качеству заботы о них.

"Чиновники Минздрава с подачи коллеги из Минфина выбрали самый простой, как им кажется, способ экономии бюджетных средств – меньше выделять денег медучреждениям. Но на деле это экономия на здоровье граждан", - приводит позицию политика его пресс-служба.

Экономия, по его мнению, особенно неуместна в нынешних условиях, когда на фоне санкций поставки медтехники сокращаются, а стоимость, наоборот, растет. Миронов, не вдаваясь в детали, также припомнил министерству некие завышенные контракты на поставку техники в предыдущие годы.