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Новости 16:19

Миронов осудил введенные для медучреждений ограничения по лизингу оборудования

фото ЗакС политика Миронов осудил введенные для медучреждений ограничения по лизингу оборудования

Лидер справедливороссов Сергей Миронов раскритиковал новейшую практику Минздрава, который ввел для медучреждений ограничения по лизингу. Согласно новейшим правилам, поликлиники и больницы должны перечислять из средств ОМС не более 1 млн рублей ежегодно в качестве арендной платы за оборудование. Превышение этой суммы будет означать нецелевые расходы и наказываться штрафом. Введенная мера, по мнению депутата, бьет прежде всего по гражданам и качеству заботы о них.

"Чиновники Минздрава с подачи коллеги из Минфина выбрали самый простой, как им кажется, способ экономии бюджетных средств – меньше выделять денег медучреждениям. Но на деле это экономия на здоровье граждан", - приводит позицию политика его пресс-служба.

Экономия, по его мнению, особенно неуместна в нынешних условиях, когда на фоне санкций поставки медтехники сокращаются, а стоимость, наоборот, растет. Миронов, не вдаваясь в детали, также припомнил министерству некие завышенные контракты на поставку техники в предыдущие годы.


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Упоминаемые персоны
Миронов Сергей Михайлович 




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