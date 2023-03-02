ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:19

За год инвестиции в Ленобласть выросли почти на 12%

фото ЗакС политика За год инвестиции в Ленобласть выросли почти на 12%

Правительство Ленинградской области подвело экономические итоги прошлого года, отметив, что общие инвестиции в регион за отчетный период увеличились на 11,6% по сравнению с 2021 годом. Из полученной статистики чиновники сделали вывод, что санкции и иное внешнеполитическое давление оказались не способны уничтожить интерес к области.

"Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году", - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Почти половину от общего объема вложенных капиталов в минувшем году получили обрабатывающие предприятия, из которых самыми востребованными оказались химические производства. Второе место по вложениям заняла отрасль транспортировки и хранения. 

Так называемый общий инвестиционный портфель по итогам года превысил 6 трлн рублей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама