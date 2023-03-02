За год инвестиции в Ленобласть выросли почти на 12%

Правительство Ленинградской области подвело экономические итоги прошлого года, отметив, что общие инвестиции в регион за отчетный период увеличились на 11,6% по сравнению с 2021 годом. Из полученной статистики чиновники сделали вывод, что санкции и иное внешнеполитическое давление оказались не способны уничтожить интерес к области.

"Внешние вызовы и изменения логистических потоков не изменили намерений бизнеса инвестировать в Ленинградскую область. Важно, что продолжилась реализация не только начатых ранее проектов, но и новые, воплощение которых началось в 2022 году", - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Почти половину от общего объема вложенных капиталов в минувшем году получили обрабатывающие предприятия, из которых самыми востребованными оказались химические производства. Второе место по вложениям заняла отрасль транспортировки и хранения.

Так называемый общий инвестиционный портфель по итогам года превысил 6 трлн рублей.