Летом Центробанк продемонстрирует обновленные рублевые купюры

В течение лета Центробанк представит россиянам модернизированные образцы банкнот номиналом 1 и 5 тысяч рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова. Новые купюры, по его словам, "будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивые".

В прошлом году был усовершенствован внешний вид и материал сторублевых купюр, что потребовало обновления специализированного оборудования. Более половины банкоматов на сегодняшний день способны к взаимодействию с новыми сторублевками.

По данным Белова, только 18% функционирующих счетно-сортировальных машин выпущены в России. В свою очередь, ремонт и обслуживание импортных моделей затруднены из-за санкций.