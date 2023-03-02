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Новости 17:33

Летом Центробанк продемонстрирует обновленные рублевые купюры

фото ЗакС политика Летом Центробанк продемонстрирует обновленные рублевые купюры

В течение лета Центробанк представит россиянам модернизированные образцы банкнот номиналом 1 и 5 тысяч рублей, пишет "Интерфакс" со ссылкой на зампреда ЦБ Сергея Белова. Новые купюры, по его словам, "будут иметь улучшенный дизайн, усовершенствованный защитный комплекс, будут более износоустойчивые".

В прошлом году был усовершенствован внешний вид и материал сторублевых купюр, что потребовало обновления специализированного оборудования. Более половины банкоматов на сегодняшний день способны к взаимодействию с новыми сторублевками.

По данным Белова, только 18% функционирующих счетно-сортировальных машин выпущены в России. В свою очередь, ремонт и обслуживание импортных моделей затруднены из-за санкций.


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