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Новости 18:58

На востоке Петербурга появится центр киберспорта

фото ЗакС политика На востоке Петербурга появится центр киберспорта

В Красногвардейском районе Петербурга весной следующего года откроют центр киберспорта, о чем сообщает пресс-служба районной администрации. Учреждение по адресу проспект Наставников, дом 7 начнет работу на базе районного Центра спорта. Все занятия в нем будут проводиться бесплатно.

Центр киберспорта будет состоять из основного и двух малых игровых залов. Предполагается также создание зон активного отдыха.

В четверг будущее заведение посетил глава района Евгений Разумишкин, о чем рассказал на своей странице "ВКонтакте". Со ссылкой на проект работ он сообщил, что в помещениях оборудуют тридцать игровых мест и видеостену. 

"Кроме того, оборудуем VR-платформу и зону для игры в Play Station. Уверен, молодежь оценит", - добавил чиновник. 

фото: пресс-служба Красногвардейского района


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