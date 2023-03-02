В Кировском районе по повышенному уровню сложности тушат пожар в офисном здании

В Петербурге загорелось четырехэтажное офисное здание по адресу Промышленная улица, дом 5, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь охватил третий этаж. В процессе ликвидации возгорания уровень его сложности повысили до 1-БИС.

В тушении участвуют 32 специалиста и семь пожарных машин. О пострадавших пока ничего не сообщается.

В здании, фактически занимающем целый квартал, располагается множество различных организаций, включая стоматологическую клинику. На первом этаже находятся магазины.

UPD 19:35 Ранг пожара подняли до второго, и его тушат уже сорок человек и десять машин, а площадь горения составляет 300 кв. метров



UPD 19:45 На месте происшествия обнаружили первого погибшего