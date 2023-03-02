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Новости 19:40

В Тульской области под домашний арест поместили отца девочки, нарисовавшей пацифистский рисунок

фото ЗакС политика В Тульской области под домашний арест поместили отца девочки, нарисовавшей пацифистский рисунок

Суд в Тульской области назначил домашний арест Алексею Москалеву в рамках дела о повторной дискредитации армии (ст. 280.3 УК). Предварительная мера действует до 27 марта, о чем пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на адвоката Владимира Билиенко.

Внимание к Москалеву силовики, а за ними журналисты стали проявлять с прошлого года, когда его дочь на школьном уроке ИЗО нарисовала пацифистский рисунок. После этого на жителя города Ефремова составляли протоколы о дискредитации армии (20.3.3 КоАП), отыскивая его пацифистские высказывания в социальных сетях.

Дочь фигуранта ранее отправили в приют. Поскольку мерой пресечения 2 марта не стало заключение под стражу, уже на следующий день Москалев сможет воссоединиться с ней под одной крышей.


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