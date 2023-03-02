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Бастрыкин потребовал установить в Вырице мемориальную доску Герою СССР

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал установить в Вырице мемориальную доску Герою СССР

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин вмешался в конфликт, возникший на территории Вырицы из-за увековечивания памяти участника Великой Отечественной войны. В электронную приемную Бастрыкину пожаловались на бездействие чиновников, которые не могут помочь в установке мемориальной доски уроженцу поселка, Герою Советского Союза Георгию Петровичу Коваленко.

Как сообщает информационный центр СК, проект таблички разработали сами местные жители, однако муниципальная власть до сих пор не помогла в его реализации.

Недопонимание двух сторон привело к тому, что глава ГСУ СК по Ленобласти Сергей Сазин проведет специальный личный прием, посвященный проблеме. Из федерального центра ему также поручили посодействовать установке мемориальной доски Георгию Коваленко и представить доклад.


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