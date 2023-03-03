Беглов рассказал о годовом росте выручки IT-компаний

Петербургский губернатор Александр Беглов представил экономическую статистику за прошедший 2022 год, отдельно остановившись на показателях зарегистрированных в городе IT-компаний. Таковых по сравнению с предшествующим годом было зарегистрировано 1233, что почти в четыре раза больше, чем в 2021 году.

Суммарный оборот IT-компаний в ушедшем году вырос на 13,5%.

"У нас лучшая школа по подготовке программистов. Хочу отметить, что далеко не все уехали. Из тех, кто поддался минутной слабости - бывает такое - многие вернулись", - произнес чиновник в интервью каналу "78".

Данные Беглова за 11 месяцев свидетельствуют о том, что в среднем состав сотрудников одной IT-компании увеличился на 8%.