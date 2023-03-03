Беглов невысоко оценил вклад ушедших иностранных компаний в городскую экономику

Петербургский губернатор Александр Беглов рассказал о роли иностранных компаний в городской экономике до их массового ухода с российского рынка, который наблюдался в прошлом году. Из имеющихся у него цифр следует, что фактически речь идет о пренебрежимо малой величине.

По сведениям чиновника, ушедшие или приостановившие деятельность компании ежегодно приносили бюджету порядка 9 млрд рублей, что составляет менее одного процента от общегородских доходов.

"Убегали они не сразу. Часть денег за первые месяцы в казну пришла. По другим отраслям мы имеем большой плюс, и мы восполнили эти потери", - отметил Беглов в эфире телеканала "78".

При этом наиболее распространенным сценарием стала передача активов новому собственнику и смена названия, после чего то или иное предприятие возобновило работу и выплату налогов в петербургский бюджет.