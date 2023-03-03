Укусившая полицейского петербурженка отделалась штрафом

Красногвардейский районный суд Петербурга оштрафовал на 25 тысяч рублей жительницу города Людмилу Чернявскую, признанную виновной в нападении на сотрудника правопорядка (ст. 318 УК). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, при вынесении решения учли ее раскаяние, положительную характеристику на работе и наличие двух малолетних детей.

Приведший к уголовному преследованию эпизод случился минувшей осенью в Красногвардейском районе. Женщину задержали, чтобы составить на нее протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП). Не согласная с таким ходом событий, она стала сопротивляться и до крови укусила полицейского за ладонь.

Своим поступком, как счел суд, Чернявская "нарушила нормальную деятельность органов власти и подорвала их авторитет перед лицом общества".