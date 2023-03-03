В Госдуме хотят запретить фото- и видеосъемку на школьных уроках

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова сообщила с парламентской трибуны о подготовке законопроекта, запрещающего ведение фото- и видеосъемки на школьных уроках, передает РИА "Новости".

"Предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением", - рассказала единоросс об инициативе.

В случае принятия законопроекта съемка в классах станет возможной только со специального разрешения школьной администрации. Получить его можно будет, если фотограф или оператор преследует "образовательные цели".

С текстом инициативы 3 марта ознакомили всех явившихся на заседание членов комитета.