В Минске к десяти годам заключения приговорили нобелевского лауреата Алеся Беляцкого

Глава белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий получил от суда в Минске десять лет, которые ему придется провести в исправительной колонии усиленного режима, передает ТАСС.

Двое других представителей "Весны", фигурирующих в деле, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович получили девять и семь лет лишения свободы соответственно. Последнего фигуранта дела, Дмитрия Соловьева, судили заочно: он получил восемь лет заключения. Всех четверых признали виновными в финансировании протестных акций 2020 года и контрабанде крупной суммы наличных денег, которые якобы были зарубежным финансированием их деятельности.

В конце прошлого года Беляцкий стал одним из правозащитников, получивших Нобелевскую премию мира.

фото: Наша Ніва. NEWS / YouTube (скриншот)