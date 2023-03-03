ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:22

В Минске к десяти годам заключения приговорили нобелевского лауреата Алеся Беляцкого

фото ЗакС политика В Минске к десяти годам заключения приговорили нобелевского лауреата Алеся Беляцкого

Глава белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий получил от суда в Минске десять лет, которые ему придется провести в исправительной колонии усиленного режима, передает ТАСС.

Двое других представителей "Весны", фигурирующих в деле, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович получили девять и семь лет лишения свободы соответственно. Последнего фигуранта дела, Дмитрия Соловьева, судили заочно: он получил восемь лет заключения. Всех четверых признали виновными в финансировании протестных акций 2020 года и контрабанде крупной суммы наличных денег, которые якобы были зарубежным финансированием их деятельности.

В конце прошлого года Беляцкий стал одним из правозащитников, получивших Нобелевскую премию мира.

фото: Наша Ніва. NEWS / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама